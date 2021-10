Zalm schoenen neemt Theo Tol Shoe Fashion over

‘Wat goed is moet je niet veranderen’

,,Binnen vier dagen was het beklonken”, aldus Richard Zalm. Vanwege drukte met de Intersport winkel en de Drukkerij zochten Jan en Dennis Tol een partij om hun schoenenwinkel aan de Julianaweg over te nemen. In Zalm Schoenen werd de ideale kandidaat gevonden. Daarmee groeit het aantal Zalm Schoenen winkels in Volendam naar drie. Ondanks de overname zal er voor de klant niets veranderen. ,,Onze nieuwe winkel blijft actief onder de naam Theo Tol Shoe Fashion en ik ben blij te kunnen zeggen dat alle bekende gezichten uit de winkel ook aan zullen blijven.”

Door Kevin Mooijer





,,Nadat we hoorden dat Theo Tol Shoe Fashion een overnamekandidaat zocht, hebben we gelijk contact gezocht”, vertelt Richard. ,,Een dag later zaten we op de koffie bij Jan en Dennis Tol. Zij gaven aan het te druk te hebben, waardoor ze Shoe Fashion niet meer de volledige aandacht kunnen geven. In Zalm Schoenen zagen ze de ideale kandidaat. Vier dagen later was het beklonken. Heel bijzonder hoe gemakkelijk de overname verliep.”

Vanaf 1 oktober is de overname een feit.

,,Wij zeggen altijd: ‘wat goed is moet je niet veranderen’. We blijven voorlopig dus de naam Theo Tol Shoe Fashion voeren. In feite zal voor de klant alles hetzelfde blijven. De merken die u gewend bent van Theo Tol Shoe Fashion blijven, evenals de vertrouwde gezichten. Uiteraard blijven onze andere twee Zalm Schoenen winkels in de Zeestraat ook gewoon actief, met ook daar de vaste merken en wisselende collecties. Wij willen de familie Tol bedanken voor deze mooie kans. Samen met Jack, Rianne, Astrid, Marieke en Diane gaan we er een succes van maken. We hebben er ontzettend veel zin in!”

Vernieuwde openingstijden Theo Tol Shoe Fashion:

Maandag: 13.00 - 17.30 uur

Dinsdag: 9.30 - 17.30 uur

Woensdag: 9.30 - 17.30 uur

Donderdag: 9.30 - 17.30 uur

Vrijdag: 9.30 - 17.30 uur

Zaterdag: 9.00 - 16.00 uur

Het team van Shoefashion Theo Tol met de nieuwe eigenaar Richard Zalm. Rianne Zwarthoed ontbreekt.