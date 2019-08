Waterdamkamp viert eerste lustrum

Maandag zijn de tenten in een grote ronde kring opgebouwd op het terrein van zwembad De Waterdam en dinsdag ging het Waterdamkamp van start. Het is een lustrum, want voor het vijfde jaar wordt dit avontuurlijke kamp voor de jongens en meiden van groep 8 van de basisscholen opgezet door Ingrid de Groot en Irma Gorter.

Aan de kampweek doen 198 kinderen mee en een groep van 50 begeleiders zorgt ervoor dat alles op rolletjes verloopt. Het is te hopen dat het weer meewerkt, zodat de avontuurlijke buitenactiviteiten door kunnen gaan.

Anders kan uitgeweken worden naar sporthal De Seinpaal, dat drie dagen lang voor het Waterdamkamp beschikbaar is. Het thema van het kamp is “Hippies”, en verschillende tenten zijn in flowerpowerstijl versierd.