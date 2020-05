Waterleiding gesprongen in de Margrietstraat

Maandagmiddag was er enorme wateroverlast doordat de hoofdwaterleiding was gesprongen op het Zuideinde. Daarbij liepen drie woning fikse waterschade op. Woensdagmiddag rond 12.30 uur was het wéér raak, nu in de Prinses Margrietstraat.

In de hoekwoning van Sijmen Keizer werd een nieuwe watermeter geplaatst door medewerkers van PWN. Juist toen de fitters de watermeter aansloten brak de waterleiding even verderop in de straat. Grote hoeveelheden water spoten omhoog uit het lek.

Het wassende water liep naar de nabijgelegen hemelwaterputten. Na een uur werd het lek gedicht van de waterleiding in de Prinses Margrietstraat.