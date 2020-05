Waterleiding gesprongen op het Zuideinde

Maandagmiddag om 15.00 uur is de hoofdwaterleiding gesprongen op het Zuideinde. Duizenden liters water stroomden weg en er was grote wateroverlast op de dijk en in de steeg achter de woningen. De brandweer was snel ter plaatse.

Gezocht werd naar de waterkranen om de toevoer van water af te sluiten, alvorens men verder in actie kon komen. Even later arriveerden ook de medewerkers van PWN om het gat in de waterleiding te dichten.

In de steeg was de deksel van een grote rioolput eraf gehaald, zodat het water hierin kon stromen. Bij een nog leegstaande woning op het Zuideinde stroomde het wassende water door de kelder naar de steeg. Hier zal ongetwijfeld veel waterschade zijn ontstaan.