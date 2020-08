Wateroverlast door hoosbui

Afgelopen weekend zorgden onweersbuien voor de nodige overlast in het hele land. In onze gemeente viel het mee, maar er waren wel enkele fikse hoosbuien. Maandag omstreeks 16.00 uur was er wel een onweersbui die ruim een uur duurde.

De overvloedige regenval zorgde dat er her en der grote plassen ontstonden. Met name in de laaggelegen delen. Zo stond de Julianaweg ter hoogte van de Gymstuif blank. Ook in andere straten, zoals in de Maanstraat, was het weg bedekt met een laag water. Toen het stopte met regenen stroomde het regenwater snel weg.

Er was bij enkele woningen waterschade door lekkende daken. Ook in de Volendamse bibliotheek sijpelde het hemelwater via het dak naar binnen en dat betekende emmers plaatsen en dweilen. Na regen komt zonneschijn en ’s avonds was er een mooie dubbele regenboog te zien.