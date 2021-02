Wateroverlast op het Slobbeland

Zondag rond 11.15 uur moest de brandweer uitrukken naar het Slobbeland. Door de harde wind sloegen de golven vanuit de kolkende Gouwzee over het lage dijkje heen. Het terrein van het recreatiecentrum en de sloot ernaast stroomden vol met het wassende water en er dreigde een overstroming te komen.

Ook de rijweg bij de parkeervakken van de woningen achter het Zuideinde kwam vol met water te staan. Omdat er gevaar was dat de kelders van enkele dijkwoning vol met water zouden stromen, werd de hulp van de brandweer ingeroepen. Ook in het Landall vakantiepark aan het Slobbeland was wateroverlast.

Met grote installaties van de nieuwe pompwagen van de brandweer, werden door de brandweerlieden in de snijdende koude oostenwind enorme hoeveelheden water weggepompt richting de Golf van Ma. Het pompen duurde tot 16.30 uur.