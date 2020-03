Huisarts Patricia Sombroek rekent nog op ‘piek van uitbraken’

‘We kunnen ervan uitgaan dat het virus hier al heerst’

Patricia Sombroek werd kortgeleden beëdigd als huisarts. Ze trad in dienst bij Huisartsenpraktijk Schilder, van haar moeder Agatha. Nu werkt ze meteen mee aan een van de grootste uitdagingen voor de medische zorg in decennia. Huisartsen staan momenteel veel mensen telefonisch te woord wanneer dat mogelijk is. Ze geven antwoord op vragen over het virus. Een afspraak maken is nog steeds mogelijk, maar met meerdere mensen gebruikmaken van de wachtkamer is er even niet bij. Patricia geeft een update over de huidige stand van zaken rond het coronavirus in onze gemeente.

Door Laurens Tol

,,We zitten nu nog voor de piek van uitbraken van het virus, waar Brabant op het moment al mee te maken heeft”, vertelt Patricia.

,,Daarom verwachten wij dat we de komende tijd nog wel veel meer beoordelingen van situaties te moeten gaan doen. Reguliere controles voor bijvoorbeeld diabetes- en hoge bloeddrukpatiënten proberen we nu op een andere manier op te lossen. Deze afspraken proberen we waar mogelijk uit te stellen. Natuurlijk behandelen we nog wel spoedeisende problemen, zoals acute hartklachten. Maar wat telefonisch kan, doen we nu telefonisch om tijd vrij te maken voor vragen over het coronavirus.”

Doorgaans is de wachtkamer van Huisartsenpraktijk Schilder vaak gevuld met mensen. Momenteel zit de deur ervan veelal dicht. Patiënten kunnen niet meer onaangekondigd binnenwandelen. ,,We vragen mensen om te bellen als ze een afspraak willen maken. Eerst proberen we het telefonisch op te lossen. Als langskomen toch noodzakelijk is, plannen we een afspraak. Dit om onze wachtruimte zoveel mogelijk leeg te houden.”

Geruchten

Over het aantal besmettingen met het virus in Edam-Volendam gaan verschillende geruchten rond. Patricia kan als huisarts geen eenduidig antwoord geven op de vraag in welke mate de ziekte in onze buurt rondwaart. ,,Het is erg lastig om hier iets over te zeggen. In principe testen we namelijk niet meer. Door mijn beroepsgeheim kan ik niet volledig open zijn, maar we kunnen ervan uitgaan dat het virus hier al heerst (Bron RIVM: 6 Gevalen in Edam-Volendam). Het is naïef om te denken dat dit niet zo is. Het is wel zo dat in tachtig procent van de gevallen men milde klachten krijgt, zoals: keelpijn en verkoudheid. Daarbij weten we nu dat corona ook oogontstekingen veroorzaakt. We adviseren mensen die met dit soort verschijnselen kampen, om thuis te blijven. Om in isolatie te gaan.”

In landelijke media verschijnen dagelijks berichten over de toename van het aantal IC-patiënten in ziekenhuizen. Voor zover bij Patricia bekend, zijn er uit Volendam nog geen coronapatiënten opgenomen op een Intensive Care-afdeling. Of dit ook zo blijft, is nog afwachten. ,,We horen van artsen uit het zuiden van het land en buitenland dat mensen soms ook later pas ernstig ziek worden. De golf van besmettingen moet hier waarschijnlijk nog komen. Of die mensen vergaande klachten zullen krijgen, wordt dan ook later pas duidelijk. De komende weken zullen we zien hoe ernstig de situatie zal worden. We zitten nu nog in spanning af te wachten.”

Het zijn al met al unieke tijden voor zorgverleners als Patricia. Medisch specialisten als plastisch chirurgen zet men nu in als zaalarts, sportlocaties worden tijdelijk omgebouwd tot zorgcentrum. Onder artsen, verplegend personeel en ondersteunende medewerkers heerst meer dan ooit een gevoel van saamhorigheid. ,,Toch hopen we dat deze situatie snel weer voorbij is. En dat de golf met nieuwe besmettingen beheersbaar zal blijven. Iedereen kan hieraan meehelpen. Namelijk door de richtlijnen van het RIVM te volgen. Wij doen in ieder geval onze uiterste best om te doen wat nodig is.”