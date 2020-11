‘Weazul’ lanceert debuutalbum Einzelganger

Stanley Plat zet na ommekeer grote stap richting het leven als muzikant

Aan ambities geen gebrek, bij de 24-jarige Stanley Plat. ,,Het plan was om een fietsreis van Volendam naar Australië te maken, maar corona gooide roet in het eten.” Als alternatief besloot de Volendammer naar Huissen te verhuizen en zich volledig op zijn debuutalbum te storten. ,,Ik wilde per se wat nieuws in mijn leven. Ik was op zoek naar vernieuwing, naar een avontuur. Nu mijn wereldreis niet doorging, besloot ik naar een andere gemeente verhuizen, waar ik in alle rust mijn album Einzelganger zou kunnen afronden.”

Het veelzijdige debuutalbum - dat onder Stanleys artiestennaam Weazul is uitgebracht - valt naar eigen zeggen niet onder één genre te scharen. ,,Einzelganger is een album voor muziekliefhebbers die niet alleen naar de radio luisteren om van A naar B te komen”, licht de multi-instrumentalist toe. ,,Einzelganger is redelijk alternatief te noemen, en toch krijg ik een hoop positieve reacties. Ik had eerlijk gezegd nooit verwacht dat het album zo goed zou worden ontvangen. Dat geeft toch een hoop vertrouwen om mijn droom te verwezenlijken: touren en leven als muzikant.”

Stanleys eerste aanraking met muziek heeft hij te danken aan zijn vader. ,,Zo lang ik me herinner, ging mijn vader altijd al naar de meest vage concerten. Hij bezocht optredens van onbekende bandjes die in de kleine zaal van Paradiso of in Bitterzoet stonden, ken je dat? Muziek is echt alles voor hem. Ik had ook zo’n diepgewortelde passie, maar tot mijn vaders spijt lag mijn passie niet bij de muziek, maar bij voetbal. Ik was zo’n voetbalfanaat, dat ik regelmatig nog diep in de nacht naar een nutteloze onder-18-wedstrijd uit de Deense amateur competitie zat te kijken.”

,,Ik herinner me één nacht nog heel goed. Het was 3 uur ’s nachts, alles en iedereen was allang in slaap, maar ik zat op mijn slaapkamer naar een volkomen zinloze oefenwedstrijd op Eurosport te kijken. Mijn vader kwam net bij een concert vandaan en kwam mijn kamer in. Hij zei ‘wat ben jij nou in Jezusnaam aan het doen met je leven?’.”

Stanley lacht: ,,Hij vertelde heel enthousiast over het concert waar hij zojuist was geweest en eigenlijk vond ik het heel interessant. Ik ben de volgende dag in de muziek gedoken en ik ben nooit meer bovengekomen. Die nacht heeft mijn leven veranderd.”

Al gauw werd Stanley lid van een band. ,,Ik startte met Peter Steur de band Brosjnev en later voegden Tim de Boer en Neal Brondgeest zich bij de groep. Twee jaar lang hebben we heel veel gespeeld en gelachen, maar het aloude gezegde ‘zit je in een band, dan heb je geen cent’ zorgde dat ik de handdoek in de ring moest gooien. Het idee om een fietsreis naar Australië te maken groeide en groeide, dus besloot ik te gaan sparen voor het avontuur.”

Stanley maakte geen deel meer uit van een band, maar het bloed kruipt waar het niet gaan kan. ,,Ik downloadde het studioprogramma Garageband en besloot daar wat mee te gaan rommelen. Al heel snel had ik een track waar ik wel gehoor in vond zitten. Dat het uit zou groeien tot een compleet album, had ik op dat moment natuurlijk nooit verwacht.”

Twee jaar lang werkte de Volendammer aan zijn debuutalbum Einzelganger. ,,Ik landde op de titel Einzelganger omdat ik volledig in de ban van dit soloproject raakte. Op een gegeven moment kwam ik niet meer buiten ook. Ik werd een echte einzelganger. En wat mijn artiestennaam Weazul betreft, daar zit niet echt een verhaal achter. Vroeger was Weazul mijn naam in games, het was een soort combinatie van de Vos en de Wezels uit de legendarische kermisplaat. Daarom besloot ik die naam nog maar een keer voor de dag te halen. Daarnaast zijn wezels natuurlijk ook top. Je spelt het natuurlijk anders in het Engels, maar de uitspraak is hetzelfde.”

Einzelganger is op de meeste online streamingsdiensten te beluisteren. ,,Het album staat op Spotify, YouTube, iTunes en zelfs TikTok. Ik hoop het ooit op vinyl en misschien CD uit te kunnen brengen, maar ik zal eerst wat bekendheid moeten vergaren voordat ik zulke kosten kan gaan maken.”

Einzelganger telt acht uiteenlopende tracks waar met veel bloed, zweet en tranen aan gewerkt is, maar desondanks weet Stanley toch een favoriet nummer aan te wijzen. ,,Ik vind Layabouts het lekkerste nummer. Het is het hardste nummer van de plaat. Eigenlijk was het mijn oorspronkelijke idee om een heel album met dit soort vieze, garagepunk nummers te maken, maar uiteindelijk is het er maar één geworden. De overige nummers zijn redelijke soft. Als ik wat genres zou moeten noemen die op Einzelganger voorbij komen, zou ik zeggen: psychedelica, stonerrock, garagerock, funk, disco, synthpop en uiteraard electronica.”

Wat toekomstprojecten betreft, licht Stanley voor de lezers van de Nivo alvast het tipje van de sluier. ,,Ik werk al druk aan mijn volgende album, dat zal bestaan uit alleen maar lekker harde nummers. Daarnaast komt er dit jaar nog een EP met drie nummers uit en werk ik nog aan een elektronisch project dat deze maand nog online komt. Voor de liefhebbers: dat komt uit onder de naam No Weazul.”

Stanley heeft voor zijn debuutalbum alles zelf geschreven en vrijwel alle muziek zelf ingespeeld. ,,Hier en daar worden wat samples van stemmen gebruikt, maar de leadzang, dat ben ik allemaal zelf. En op de baslijn en blaasinstrumenten van Moonlight Moon Monsters en de baspartij in het openingsnummer Death of Ego na – die ingespeeld is door Niels Maurer aka (also known as) Aerial Pursuit – heb ik alle instrumenten zelf ingespeeld. Niels heeft tevens het complete album gemasterd en het artwork voor de cover komt van Donna Schilder aka Lolablaze. Credits voor Niels en Donna voor hun bijdragen aan Einzelganger.”

Wanneer de mondiale muziekbranche het weer toelaat, is Stanley van plan veel van zich te laten horen. ,,Ik heb enorm veel zin om weer lekker met een band het podium te betreden. Als het allemaal weer kan hoop ik een goede band samen te kunnen stellen om als Weazul live te gaan optreden. Alle positieve reacties op mijn debuutalbum hebben me zoveel energie gegeven, dat ik de toekomst met veel vertrouwen tegemoet zie!”