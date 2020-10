Wéér vuilnisbak vernield bij de Mariakapel

Woensdagavond is opnieuw een vuilnisbak in de brand gestoken en zo totaal vernield bij de kapel van Maria van het Water in het Boelenspark. Dit vandalisme is het werk van een groep jonge kinderen.

Enkele weken geleden moest er ook een totaal vernielde vuilnisbak vernieuwd worden. De zieneres Hille Kok wordt er echt moedeloos van en haar man Jan kan de bende weer opruimen.

De schade beloopt elke keer in de honderden euro’s en dit moet door de gemeenschap weer opgehoest worden. Bijna elke week is het wel raak met de zinloze vernielingen. Het wordt hoog tijd dat hier een einde aan komt. Het is doodzonde van het geld en er is een hoop ergernis over.