Wegdek Europaplein wéér opengebroken

Voor de zoveelste keer is het wegdek van het pas opnieuw bestraatte Europaplein opengebroken. Nadat eerder kuilen gegraven waren voor de ondergrondse afvalcontainers en het aanleggen van twee fietsstroken in de Zeestraat bij de rotonde met de Julianaweg, is afgelopen week een groot vlak straatklinkers verwijderd op het Europaplein voor de woonhuizen op de Ventersgracht, vlak naast de fontein.