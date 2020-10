Wegdek snel hersteld op de Wester Ven

Een compliment mag zeker aan de gemeente gegeven worden. In de Nivo van vorige week maakten we melding van scheuren in het asfalt wegdek op de Wester Ven nabij de oude sporthal De Seinpaal. Hier werd de Nivo-fotograaf door een voorbijgaande fietser op gewezen.

Door de scheuren en kuilen in de belijning, konden er lelijke valpartijen ontstaan voor de fietsers. Door de gemeente is er snel werk van gemaakt. Dinsdagmorgen is gestart met het herstellen van het wegdek.

“Dat is snel, het lijkt Overtoom wel”, luidt een bekende reclamespreuk van enkele jaren geleden. Een goede zaak dat zo vliegensvlug actie ondernomen is. Immers veiligheid gaat voor alles.