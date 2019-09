Wegdek Urkerstraat in erbarmelijke staat

Het wegdek van de Urkerstraat, eigenlijk één van de toegangswegen naar het middengebied, is al lange tijd in zeer erbarmelijke staat. Zowat over de gehele lengte van de rijweg voor de auto’s zitten in de midden van de straat vele kuilen, soms wel van tien centimeter diep.

Ook liggen vele klinkers er schots en scheef. De auto’s die er overheen rijden schudden alle kanten op en het trilgeluid is tot in de woningen te horen. Toen er een bijeenkomst was van de gemeente over de plek waar ondergrondse vuilcontainers werden geplaatst, werd dit euvel al aangekaart.

Die avond werd gezegd door een woordvoerder van de gemeente, dat het hobbedebobbel hem ook opgevallen was. “Hier gaan we wat aan doen”. Maar inmiddels zijn we een jaar verder en is er nog niks aan gedaan.