Wegdek van klinkers op Dukaton en Bootslot

Al enkele weken wordt gewerkt aan de her constructie van de straten Bootslot en Dukaton op het Middengebied. Hier was het wegdek van asfalt en er werd veel te hard gereden in deze woonwijk.

In het kader van verkeersveiligheidsprojecten van de Vervoersregio Amsterdam, het Rijk en de gemeente, is er een subsidie beschikbaar gesteld om de verkeersveiligheid in wijken te verhogen. In onze gemeente op de Keetzijde en het Bootslot. Het asfalt wordt uit het wegdek gehaald van de Bootslot en Dukaton.

Hiervoor in de plaats wordt het wegdek met klinkers bestraat. Er wordt tevens een 30 km-regime ingevoerd. Er komt meer ruimte voor fietsers en voetgangers. Er worden o.a. in het wegdek snelheid remmende verkeersdrempels aangelegd.