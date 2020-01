Wegwerkzaamheden op de Zeddeweg en N247

Al enkele maanden wordt gewerkt aan de reconstructie van de bushalte op de Zeddeweg nabij Hotel Volendam, bij de rotonde met de splitsing van de N247. Voor de bussen wordt een rijbaan naast de Zeddeweg aangelegd tot aan de halte.

Daarbij wordt ook een nieuwe aansluiting gemaakt voor het fietspad, dat aangelegd gaat worden aan de oostzijde van de N247 tussen Monnickendam en Hotel Volendam in Katwoude. Zodoende hoeven fietsers niet meer de drukke N247 over te steken bij de rotonde of bij de stoplichten nabij de rioolwaterzuiveringsinstallatie.

De werkzaamheden worden uitgevoerd in opdracht van de provincie Noord-Holland. De planning is dat de totale reconstructie van de wegindeling van de N247 twee jaar zal gaan duren. Doel is een verbetering van de veiligheid en doorstroming op de N247 te bewerkstelligen.