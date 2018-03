Demi Jonk ruilt carrière als fulltime internationaal fotomodel in voor studie aan Hotelschool The Hague

Wennen aan een nieuw leven

Van succesvol fotomodel in New York naar student aan Hotelschool The Hague in Amsterdam. Ja, het is een flinke omslag voor Demi Jonk (20). Veel mensen zijn ook verbaasd waarom ze er überhaupt voor heeft gekozen om weer plaats te nemen in de schoolbanken. Het ging toch zo goed met haar carrière als model? ,,Ik had het gevoel dat ik deze kans moest pakken”, zegt ze.

Het is net 15.00 uur geweest als de geboren Volendamse staat te wachten bij de receptie van Hotelschool The Hague in Amsterdam-West. ,,Welkom in mijn nieuwe huis”, roept ze met een aanstekelijke lach op haar gezicht. Tot een maand geleden woonde en werkte ze nog in hartje New York. Demi was gewild bij toonaangevende bedrijven als Moschino en L’Oréal. Nu heeft ze een eigen kamer op haar nieuwe school, letterlijk tussen de klaslokalen. ,,Het eerste jaar zit je hier verplicht intern”, legt ze uit. ,,Vijftig procent van deze school bestaat namelijk uit buitenlandse studenten. Zij hebben hier ook allemaal een kamer. Doordat we allemaal intern gaan, hebben we dezelfde cultuurshock en matchen we beter met elkaar. Vandaar.”

Ladder

Dat wil niet zeggen dat het altijd even makkelijk is. Ze is bijna 24/7 bezig met school. ,,Dat moment van thuis op de bank ploffen na een lange dag mis ik wel. Maar goed, ik mag eigenlijk niet klagen. Van de 300 mensen die hier wonen, ben ik de enige met een eigen kamer. De rest heeft een roomie. Dat is willekeurig zo ingedeeld. Geluk, dus. Iedereen is jaloers op mij, haha.”

‘Ik dacht: als ik nu niet ga studeren,

dan ga ik het waarschijnlijk nooit meer doen’

Demi neemt ondertussen plaats in een zithoekje in het hart van de school. Het is een komen en gaan van mensen. Overal waar je kijkt, zie je studenten van over de hele wereld: van Duitsland en Engeland tot Hongarije en Syrië. ,,In het eerste half jaar hebben we heel veel theorie”, vertelt de kersverse leerling. ,,Daarna werk je een paar maanden op de werkvloer en aansluitend ga je een half jaar op buitenlandstage. Heel veel werk wordt hier door de studenten gedaan. Van koken en schoonmaken tot het ontvangen van gasten. Je begint onderaan de ladder en wordt stap voor stap opgeleid tot hotelmanager of whatever. Zo hoort het ook, vind ik.”

Waarom?

De opleiding duurt minimaal vier jaar. Demi is bezig aan haar vierde studieweek. Nog steeds krijgt ze regelmatig die ene vraag gesteld: waarom ben je gestopt als model? Ze was pas tweeënhalf jaar bezig en deed al opdrachten waar menigeen alleen maar van kan dromen. Ze liep mee in de show van Temperley London tijdens de London Fashion Week. Ze woonde in steden als Milaan en Madrid. Ze stond met acht bladzijden in Pacha Magazine op Ibiza. Ze deed bikinishoots op Bali. Om maar te zwijgen over haar succesvolle jaar in New York.

,,Toch bleef de hogere hotelschool in Amsterdam me bezighouden. Toen ik twaalf jaar was, wist ik al dat ik deze studie wilde volgen. Ik vind de wereld van hotels en restaurants gewoon heel interessant en deze school is een goede basis voor wat je maar wilt in het leven. Lang niet iedereen die hier is afgestudeerd belandt ook daadwerkelijk in de horeca.”

Na haar havo-opleiding op een middelbare school in Haarlem deed Demi al mee aan een selectiedag van Hotelschool The Hague. Toen werd ze niet aangenomen. Niet zo gek, want er worden weinig zeventienjarige meiden toegelaten. De school wil het liefst dat haar studenten een beetje wereldwijs zijn voordat ze aan de opleiding starten. ,,Als een geluk bij een ongeluk ben ik na de havo in het modellenleven beland. En ondanks de bijzondere momenten die ik daarin heb mogen meemaken, dacht ik een paar maanden terug: ik ga het nog één keer proberen bij de hogere hotelschool. Natuurlijk ging het goed met mijn carrière en natuurlijk vond ik het geweldig om te doen. Maar het modellenleven is meestal niet voor altijd. En ik dacht: als ik nu niet ga studeren, dan ga ik het waarschijnlijk nooit meer doen.”

Luxeleventje

Dit keer slaagde ze met vlag en wimpel voor de toelatingstesten. De selectie-dag was wel heel zwaar, weet ze nog. ,,Je wordt een hele dag geobserveerd. Eerst moet je een interview afgeven, daarna volgen onder meer een groepsopdracht, rekentoets en Engelse test. Je mag geen woord Nederlands spreken.”

‘In sommige opzichten

heb ik het nog steeds

weleens lastig’

Tijdens het interview werd op verschillende manieren geprobeerd om haar uit de tent te lokken. ,,Ze vroegen bijvoorbeeld: je bent nu het luxeleventje als model gewend, hoe denk je hier op deze school te kunnen aarden? Dat gaat een makkie worden, zei ik. Ik woonde in New York namelijk met heel veel meiden in één appartement en dat was allesbehalve luxe. Haha. Ze maken mij niet zo snel meer gek. De afgelopen jaren heb ik geleerd om op een professionele manier voor mezelf op te komen. Dat komt in mijn verdere carrière goed van pas.”

Vorige week kreeg ze haar schooluniform van Oger aangemeten. Het rode sjaaltje staat symbool voor haar eerste studiejaar. Volgend jaar krijgt ze een andere kleur. ,,Het klinkt misschien gek, maar ik droom er al jaren van om dit pakje te dragen”, lacht ze.

Gesetteld

Het gesprek wordt onderbroken. ‘Zal ik even een rondleiding door de school geven?’, vraagt Demi enthousiast. Het gebouw blijkt behoorlijk groot te zijn. Het beschikt naast de klaslokalen tevens over verschillende eetruimtes en hotelkamers waar ook gasten van buitenaf worden verwelkomd. Demi leidt de verslaggever van Nieuw-Volendam rond alsof ze de school al jaren kent. ,,Ik ben al wel aardig gesetteld”, verzekert ze. ,,Ik raak ook steeds meer gewend aan het idee dat ik weer student ben. In sommige opzichten heb ik het nog steeds weleens lastig. Ik heb in totaal een jaar in New York gewoond. Ik heb daar een leven en vriendengroep opgebouwd. Gelukkig zijn er FaceTime en social media, zodat we in contact kunnen blijven. En ik heb een schilderij met een afbeelding van New York op mijn kamer hangen. Dat helpt. Ik mis de stad en de mensen erg, maar in mijn achterhoofd denk ik steeds: weet waarom je aan deze studie bent begonnen. Dit is beter voor mijn toekomst.”

Oma

Het is ook niet zo dat haar loopbaan als model nu helemaal voorbij is. Op dit moment focust ze zich dan wel volledig op school, maar zodra ze meer tijd heeft, wil ze weer klussen gaan aannemen in Nederland en omstreken. Het zal wel aanpoten worden. Als fulltime model kon ze zich volledig op haar leefstijl storten om zo aan de eisen van de modellenbureaus te blijven voldoen. De komende periode zal dat lastiger worden, omdat ze vaak in de studieboeken zit. ,,Maar ik ben daar nu wel wat makkelijker in. Ook mijn bureau weet dat ik studeer. Ik blijf gewoon sporten en let zo veel mogelijk op mijn voeding, maar ik probeer ook van het studentenleven te genieten. Dat wil trouwens niet zeggen dat ik een paar keer per week uitga, zoals veel medestudenten dat wel doen. Na tweeënhalf jaar reizen en op mezelf wonen, heb ik die behoefte niet meer zo. Kunnen ze me wel een oma vinden, maar dat maakt me niet zoveel uit. Haha. Soms ga ik mee, maar dan lig ik wel rond halfdrie in m’n bed…”

Lil’ Kleine

Ze moet ook wennen aan die tralala-muziek en de hits van Lil’ Kleine tijdens het uitgaan. En ze heeft haar scooter ingeruild voor een stadsfiets. Want ja, dat hoort nu eenmaal bij het studentenleven in Amsterdam. ,,Alles heeft z’n voor- en nadelen”, beseft ze. ,,Ach, ik heb tweeënhalf jaar mijn droom geleefd en nu heb ik het voorrecht om aan een heel ander leven te mogen proeven. Ik hoop vooral dat ik deze studie met succes ga afronden. Wat er daarna op mijn pad komt, zie ik dan wel. Misschien is het modellenwerk tegen die tijd wel een gesloten boek. Misschien ben ik dan wel tien kilo aangekomen. Het kan allemaal.”

Ooit hoopt ze ergens op een tropisch eiland haar eigen hotel te openen. ,,Maar laten we vooral nog niet te ver afdwalen”, haast ze zich te zeggen. ,,Ik ben pas net begonnen…”



Foto's:

Na tweeënhalf jaar als fulltime internationaal fotomodel neemt Demi Jonk sinds vier weken weer plaats in de schoolbanken.

Vorige week kreeg Demi Jonk haar schooluniform van Oger aangemeten. Het rode sjaaltje staat symbool voor haar eerste studiejaar.