‘Wereldgoal’ Doodeman helpt FC Volendam langs Jong PSV

,,Spelen tegen dit soort teams vergt een andere instelling. En helemaal tegen tien man gaat het om de juiste mindset, want dat is moeilijk.” Trainer Wim Jonk benadrukte het voorafgaand aan de thuiswedstrijd tegen Jong PSV al bij zijn spelers en in de rust nog eens, toen de overtalsituatie zich had aangediend. En tóch bracht FC Volendam niet de scherpte aan de dag zoals in de laatste maanden, waardoor het zelfs op 1-2 achter kwam. Geduld en nieuwe energie gaven de veerkracht gestalte. ,,Waarbij de wereldgoal beslissend was”, zei de Eindhovens trainer Peter Uneken over de prachtige uithaal van Nick Doodeman.

Uiteindelijk werd het nog 4-2 (Boy Deul vond Martijn Kaars), maar lange tijd zag het er naar uit dat de thuisclub zich stuk beet op de Brabanders. ,,Waarvan je weet dat ze veel individuele klasse hebben en te laag staan op de ranglijst. Dus moet je in de eerste twintig minuten hun spelritme breken en zien op voorsprong te komen”, aldus Jonk. Die voorsprong kwam er wel. ,,Maar dat was puur door de individuele klasse van Franco Antonucci. We speelden vanaf het begin beneden ons niveau, teleurstellend.”

Terwijl de bezoekers na vijf minuten een waarschuwingsschot losten, waarbij de lat en een sterk reddende Nordin Bakker de openingsgoal voorkwamen. Maar Volendam bleef van achteruit een te laag tempo en gebrek aan durf tonen. Kreeg wel een uitstekende kans via Kevin Visser (ging voor eigen succes) én een opgelegde voor Martijn Kaars, die van achter werd aangevallen door Maxime Soulas, die er met rood vanaf moest.

Met tien tegen elf had Volendam nog steeds niet de doortastendheid en het tempo van de laatste maanden. En dat kwam ze duur te staan, met twee goals, vlak voor en na rust, van Richard Ledezma. Bij de tweede was er miscommunicatie tussen Deul en Marco Tol. De bal bleef van kant naar kant gaan, maar het ontbrak aan verrassing. De 2-2 kwam uit de lucht vallen: Martijn Kaars bracht een hoge voorzet onder controle en Gijs Smal schoot op zijn beurt gecontroleerd in.

Net als de ene centrale verdediger, Mike Eerdhuijzen in de rust, zou ook Tol daarna naar de kant gaan. En de beide flankaanvallers zouden als ‘backs’ gaan spelen. Zoveel risico nam de Volendamse staf. De wissels (Deul, Jari Vlak en Ibrahim el Kadiri) voorzagen de ploeg van nieuwe energie, waarbij de backs regelmatig overlapten. Na een van de corners belandde de bal bij ‘rechtsback’ Doodeman, die in de 86e minuut op twintig meter van de goal met links kapte en met rechts uithaalde. ,,Ik voelde dat-ie vol van mijn wreef vertrok en zag ‘m er in zeilen”, aldus Doodeman. Zijn 3-2 brak Jong PSV. Waardoor zowel Volendam als De Graafschap koploper Cambuur op twee punten genaderd zijn.