Wereldkampioene Debbie Bont gehuldigd in Opperdam

Na het behalen van het Wereldkampioenschap en het uitroepen tot sportploeg van het jaar mocht Debbie Bont als speelster van het Nederlands Handbalteam donderdagavond de felicitaties van het Volendammer handbalpubliek in ontvangst nemen.

In een bomvolle sporthal Opperdam was het wethouder Tuijp die Debbie lovend toesprak en hij overhandigde haar een kleinood namens de Gemeente. Burgemeester Lieke Sievers was ook aanwezig en zij mocht Debbie de legpenning uitreiken.

Deze wordt verleend in brons, met bijbehorende draagspeld en deze wordt toegekend als blijk van hoge waardering en grote erkentelijkheid aan ingezetenen die zich door de getoonde prestatie of anderszins maatschappelijk, sociaal, cultureel, sportief of wetenschappelijk gebied bijzonder heeft onderscheiden. Debbie, omringd door haar ouders, ooms en tantes, was zichtbaar ontroerd door alle belangstelling en de prachtige woorden van onze bestuurders.