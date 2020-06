Werkzaamheden aan lichtmasten in stadion

Het Kras Stadion van FC Volendam ondergaat momenteel verschillende werkzaamheden. Een van de operaties is de renovatie van de lichtmasten. Twee van de vier lichtmasten aan de zijde van de Jaap Jonk Tribune zijn gecheckt op de laatste veiligheidseisen.

Hieruit bleek dat er roestvorming was in enkele delen van de lichtmasten. Door medewerkers van Siem Steur Staalconstructies zijn delen van de mastconstructie gehaald voor renovatie of helemaal vernieuwd.

Donderdag stond een grote hijskraan van Mick en een hoogwerker van Peinemann in de Schoolstraat opgesteld om de nieuwe delen van de mast omhoog te hijsen en deze erop te bevestigen. De werkzaamheden aan de lichtmasten worden gelijk aangegrepen om de verlichting te vervangen door ledverlichting.