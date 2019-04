Whiskyproeverij van Slijterij Pelk weer een bijzondere avond

Afgelopen donderdagavond organiseerde Gosé Pelk van Slijterij Johan Pelk in de Burg. van Baarstraat weer een whiskyproeverij. Er was opnieuw veel animo voor want de avond in @Drinkz was meteen volgeboekt.

In de sfeervolle kroeg zaten zo’n 75 whiskyliefhebbers bijeen, waar Werner Bos als whiskykenner een en ander over de te proeven whisky’s kwam vertellen. Geopend werd met het schenken van een speciale Franse cognac van bijna 50 jaar oud. In totaal 8 whisky’s konden daarna geproefd worden. De bijzondere whisky’s waren uitgezocht door Gosé Pelk. Daaronder ook een speciale en zeldzame botteling van Ben Nevis. Tussendoor werden enkele zelfgemaakte en toepasselijke hapjes geserveerd. Ook deze whiskyproeverij was weer zeer geslaagd.