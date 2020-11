Spectaculaire sportworkshops in sportcentrum Atlas druk bezocht

‘Wilde’ zaterdagavond voor de jeugd

Géén polonaise, maar alle handen (én benen) zwaaiden afgelopen zaterdagavond wild in het rond tijdens de spectaculaire workshop Bungee Super Fly die Lucas Keizer (Sportfest Volendam) en Corine Klouwer (Sportcentrum Atlas) in samenwerking met het programma LEF organiseerde voor de jeugd uit de gemeen-te Edam-Volendam. Deze gezonde en uiteraard alcoholvrije zaterdagavondactiviteit maakt deel uit van een reeks inspirerende sportworkshops in Sportcentrum Atlas, speciaal voor jongens en meisjes van 11 tot en met 17 jaar oud.

Door Leonie Veerman





Na de Boxing Clinic die al een week eerder plaatsvond, volgen de aankomende zaterdagavonden nog een Jumping Fitness les (op speciale trampolines), Gladiator workout, een Zumba workshop en een Balsport clinic (zie bijgevoegde kalender voor alle data en tijden). Corine vertelt dat het programma al aardig vol begint te stromen: „voor deze en volgende week hebben we er zelfs al een uur aan moeten plakken dus het is raadzaam om op tijd een plekje te reserveren.”

‘Dat we dit soort

topsporters naar

Volendam hebben kunnen

halen om inspirerende

workshops voor de jeugd

te verzorgen,

is echt uniek’

Lucas Keizer is erg tevreden over de hoge opkomst zaterdagavond. „Afgelopen week hebben we ook erg veel positieve reacties ontvangen naar aanleiding van de Boxing Clinic”, vertelt hij. „Ik heb zelfs meerdere enthousiaste mailtjes van ouders ontvangen. Dat is natuurlijk erg leuk.” Voordat het coronavirus opdook stond het leven van Lucas volledig in het teken van de organisatie van Sportfest Volendam, een gigantisch festival op het terrein van de Waterdam met meer dan 120 verschillende actieve demonstraties en clinics. „Vanwege corona is dat nu helaas een jaartje doorgeschoven”, vertelt Lucas. „Maar ik heb inmiddels een breed netwerk opgebouwd in de sportwereld, en daar heb ik dankbaar gebruik van gemaakt bij het organise-ren van deze sportactiviteiten voor de jeugd.”

Voor elk van de bijzondere zaterdagavondworkshops laten Lucas en Corine een zeer ervaren sportinstruc-teur invliegen. „En dan hebben we het echt alleen over de beste uit hun vakgebied”, vertelt Corine. Lucas knikt: „Voor de Boxing clinic hebben we bijvoorbeeld Ernesto Frits Hoost weten te strikken, een Neder-lands vechtsporter, die al vier keer het befaamde K-1 toernooi in Japan heeft gewonnen. Michael Mandan-ly, die op 12 december de balsport clinic geeft, is een internationale high level topsport basketballer. Zijn specifieke aandacht voor snelheid, bewegingsvrijheid en balgevoel zijn zeer waardevol voor iedereen die aan een balsport doet. Dat we dit soort topsporters naar Volendam hebben kunnen halen om inspirerende workshops voor de jeugd te verzorgen is echt uniek.”

Corine:. „Ook voor de Zumba workshop hebben we echte toppers weten te strikken. Laura Grovers en haar team komen op 28 november helemaal uit Eindhoven om er hier een echt feestje van te maken. Deze da-mes ademen Zumba, en verzorgen al lessen sinds deze dansstijl nog up and coming was. Tijdens deze workshop komen verschillende muziekstijlen voorbij, zoals salsa, merengue maar ook op de lekkere hip hop en dance hall beats zullen deze toppers stoere zumba choreografieën gaan doen.”

„Als knallende afsluiter verzorgt Richard Tol nog een Gladiator workout”, vervolgt Corine. „Dit is een heftige intensieve warkout waarbij conditie en kracht elkaar in hoog tempo afwisselen. Door de klassieke Gladiator oefeningen af te wisselen met leuke spelelementen weet Richard als geen ander hoe hij de Gladi-ator workout interessant voor kinderen kan maken. Hij leidt zelfs andere instructeurs op om deze speciale Gladiator ‘Kids’ lessen te verzorgen.”

De Bungee Super Fly workshop van afgelopen zaterdag werd verzorgd door niemand minder dan Janneke van Amelsvoort, de bedenkster en oprichtster van deze nieuwe sport. Als professioneel danser en choreo-graaf speelde zij onder andere in de musical Tarzan, waar zij al het vlieg- en stuntwerk in de lucht verzorg-de. Later kwam ze op het idee om de koorden die zij hiervoor gebruikte in te zetten voor speciale Bungee workouts en al snel ontstond er wereldwijd een enorme interesse voor deze stuiterende sportactiviteit.

„Het is echt een activiteit voor jong en oud”, vertelt Janneke terwijl de eerste groep jonge meiden in het zaaltje aan de bungeekoorden bevestigd wordt. „Het is een echte high intensity sport, maar vanwege het koord is het niet belastend voor de gewrichten.” Als de les begint spat het plezier er meteen vanaf. Door de gewichtloosheid is de warming up met onder andere squats een fluitje van een cent, en zelfs het op-drukken gaat de meiden lachend af. De oefeningen worden steeds spectaculairder en tegen het einde van de les vliegen alle meiden om en om door alle hoeken van de zaal.”

„Het was geweldig”, roept een groepje meiden na afloop in koor. Volgens deze enthousiaste nieuwe erva-ringsdeskundigen was het niet eng. “De eerste keer dat je je voorover laat vallen is wel even spannend, maar als je eenmaal zweeft en zwaait is het alleen maar leuk”, vertelt een van de meiden voordat ze vol-daan weer op huis afgaan.

Programma:

21-11: Jumping Fitness (trampolines) | Kerim Verkade

28-11: Zumba | Laura Grovers en Friends

12-12: Balsport Clinic | Michael Madanly

19-12: Gladiator | Richard Tol

Alle data: 20:00 - 22:00 uur