Wim Jonk: ‘De eerste goal was smullen’

,,Er was in het eerste deel te weinig dreiging vanaf de zijkanten, dan is het moeilijk om gevaarlijk te worden. Bovendien begonnen we onrustig aan de bal en leden we soms balverlies op plaatsen waar dat niet mag. Den Bosch begon ook goed, maar wij moeten in zo’n beginfase gewoon zorgen dat we steeds simpelweg de beste bal spelen en ‘aan’ staan, dus zorgen dat er beweging mét en zonder bal is. We mogen niet stil vallen. Dat ging gaandeweg beter. De eerste goal was zeker een bevrijding en was ook een doelpunt om van te smullen. Op dat moment hadden we al meer rust in ons spel. Na rust waren de backs en de buitenspelers ook nadrukkelijker aanwezig. Dan komen we wél steeds vaker gevaarlijk door.”

Door Eddy Veerman

In de tweede helft spoorde de trainer zijn manschappen hartstochtelijk aan. ,,We móesten vooruit verdedigen, meteen er opklappen als we de bal niet hadden. Je voelde dat de 2-0 ging vallen. Dan gaat Den Bosch daarna ballen er overheen gooien en moesten wij zorgen dat we beter bij de tweede bal zaten dan voor rust. Dat pakten de jongens ook goed op.”

Het nieuwe veld zorgde voor beide ploegen voor onwennigheid. Omdat de toplaag nog niet ingeklonken is, doet de bal soms verrassende dingen. Boy Deul erkende dat ook hij – onlangs dat zijn ploeg het voordeel had dat er al vijf keer op getraind was – er soms moeite mee had. ,,Het inschatten van wat de bal doet met stuiteren of als-ie ingespeeld is, is echt even wennen. Ik zat er de eerste helft sowieso niet lekker in, maakte wat foutjes.” De laatste weken draaide Deul ondanks de druk van een tegenstander in de rug vaak met een lichaamsschijnbeweging gemakkelijk weg, dat lukte tegen Den Bosch minder. ,,Dat had zeker ook met het veld te maken, maar het was soms ook gewoon slordig. Door onze foutjes kregen zij kansen. Als wij druk zetten, waren we af en toe net te laat. Daarna ging het bij ons beter en zochten we ook regelmatig met succes de diepte, waardoor wij gevaarlijker werden. Na rust stonden we veel beter en ook compacter als we de bal moesten heroveren en konden we snel weer ten aanval gaan. Dat kost wel energie, maar als je niet goed staat en uit het lood staat zoals in de eerste helft vaak gebeurde, kost dat nog meer energie.”