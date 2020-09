Wim Jonk: ‘Gehoopt dat we verder waren dan dit’

,,Het gaat erom dat je afspraken maakt en met elkaar en energie levert, dat waar we dagelijks mee aan de slag zijn. Je zag nu een ploeg die een beetje vocht tegen zichzelf, best nog goed begon, maar al vrij snel, er gebeurden een paar dingetjes, uit verband raakte. En daar speelde de tegenstander goed op in”, analyseerde trainer Wim Jonk na de 1-3 nederlaag tegen NEC.

,,Alles was vooraf duidelijk en toch zie je dat het onrustig is en dat we elkaar in het veld niet op dingen aanspreken en daar heb ik moeite mee. Dan zie je dat het passief wordt in bepaalde situaties, met name zonder bal, en passief zijn in het voetbal is regel voor chaos. In die fase van de eerste helft was het onsamenhangend.”

Door Eddy Veerman

,,Als trainer ga je zoeken waar het dan in zit, dat spelers het zo uitvoeren. Het deed uiteraard iets met de ploeg dat ze een paar dagen geleden tegen Jong FC Utrecht acht opgelegde kansen kregen en niet scoorden. Vanavond vallen de eerste paar ballen weer net niet, de keeper van NEC pakt wat ballen en na rust kregen we ook kansen. Dat je niet tot scoren komt, roep je op een gegeven moment ook over jezelf af. Het is heel teleurstellend en dan is er werk aan de winkel. Dan moet je de ploeg weer bij de hand nemen en teruggrijpen op de basisdingen die je met elkaar hebt afgesproken. Dat is je houvast. Deze ploeg heeft niet de ervaring om, wanneer de houvast wegvalt, de boel bij elkaar te brengen. Daarin schieten we tekort. Dan zijn spelers vooral met zichzelf aan de slag, terwijl je het met elkaar moet oplossen en elkaar best af en toe de waarheid mag zeggen. Dat moet zelfs. Dat ontbreekt. Zo ver zijn we dus nog niet. Ik had gehoopt dat we verder waren dan dit.”

,,Kennelijk zit er ook spanning op bij een aantal jongens, want ze zijn superfit, maar lopen toch voor het einde van de wedstrijd leeg qua energie. Tuurlijk weet ik ook dat als je wel vrijdag of in deze wedstrijd eerder scoort, je door een barrière heen bent.”

Op enkele momenten, zowel vrijdag tegen Jong FC Utrecht bij de tegengoal, als tegen NEC bij de doelpunten, deed het ontbreken van Kevin Visser en Micky van de Ven, zich keihard voelen. Dan ontbeert het spelers aan weten hoe in te grijpen, positioneel te staan of medespelers te coachen. ,,Dan mis je leiderschap. Je hoort spelers elkaar niet coachen. Maar een regel bij ons is ook, dat we compact blijven spelen als team, dus als je een bal voorwaarts speelt, je ook voorwaarts beweegt. Je mag niet stil vallen. En dat zie je toch regelmatig gebeuren. Kennelijk zit er teveel spanning op bij een aantal jongens.”

Zo heeft Volendam vroeg in het seizoen twee teleurstellende eindresultaten te pakken in thuiswedstrijden, waar het in de voorbereiding nog wel won bij De Graafschap en Cambuur, omdat het zeer doeltreffend was in de afronding van de kansen. ,,Nu krijgen we ze ook, maar scoren heel moeilijk. En zo’n derde tegengoal, dat kan écht niet, zo elkaar inspelen terwijl je nog voor je laatste kans vecht…”

Vrijdag wacht alweer de uitwedstrijd tegen Helmond Sport. ,,Het is ook heel leerzaam wat er gebeurt. Het is een ploeg die net in Schwung is of net uit Schwung valt en dan heb je elkaar nodig om even de punten op de i te zetten. Als dat ontbreekt, kun je het vergeten. Dus we moeten terug naar de basis en de afspraken. Vooral de afspraken als we de bal niet hebben.”