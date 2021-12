Wim Jonk: ‘Lagen mogelijkheden PSV kapot te spelen’

Het woord ‘broos’ keerde vanaf het seizoensbegin veelvuldig terug in de (na)beschouwingen van FC Volendam-trainer Wim Jonk. Vrijdagavond tegen Jong PSV bleek het vertrouwen dat zijn ploeg voelt zelfs bij een 3-0 voorsprong nog fragiel. Opeens kantelde de wedstrijd daardoor. ,,Terwijl er écht mogelijkheden lagen om de tegenstander nog een paar keer kapot te spelen en de voorsprong te laten groeien, want PSV had moeite met ons positiespel en het tempo waarin we dat uitvoerden”, zei Jonk over de ploeg van Ruud van Nistelrooij.

Door Eddy Veerman

,,Van de eerste helft werd ik blij, de bal ging vaak goed rond, we waren dominant, hadden veel tempo- en positiewisselingen”, zag Jonk. ,,Toch zaten er nog regelmatig onnodige onnauwkeurigheden tussen, of momenten dat we tóch een moeilijke bal spelen, terwijl je dan nog even geduld moet hebben. Maar als je dat vasthoudt, het spelen van dat ritme, dan houd je én PSV uit de wedstrijd en je creëert kansen.”

,,We hadden de wedstrijd wel onder controle.” Dat gold ook voor Dean James, ten opzichte van PSV’ wapen Bakayoko. ,,Vlak na de 3-0 liet Dean zich toch verrassen bij de penalty, dat mag niet gebeuren. Daarna ontstond er onrust, spelers hinkten op twee gedachten en PSV rook dat er meer in zat. Bij die 3-2 werd er niet goed doorgedekt. Daarna moesten we zoeken naar stabiliteit, om de wedstrijd weer onder controle te krijgen. Dat is goed gelukt, met de wisselspelers (Alex Plat, Kevin Visser, Lecquincio Zeefuik en Walid Ould-Chikh, red.) die daarna kwamen.”