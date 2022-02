Wim Jonk: ‘Zó zonde van de tweede helft’

Ook FC Volendam-trainer Wim Jonk ging er in de tweede helft eens goed voor zitten en staan, in de veronderstelling dat zijn ploeg in hetzelfde ritme als de eerste drie kwartier Helmond Sport uiteen zou spelen. ,,Die mogelijkheden lagen er, maar dan moet je wel met dezelfde discipline aan de bal spelen, dat heb ik in de rust benadrukt.”

Door Eddy Veerman

Dat gebeurde echter niet. Franco Antonucci zocht Robert Mühren veel te weinig voor de combinatie, schoot een keer veel te gehaast, terwijl de spits ook heel vrij stond. ,,Teveel spelers gingen met de bal aan de voet lopen en zoeken”, zei Jonk naderhand, waarmee hij ongetwijfeld doelde op onder meer Bilal Ould Chikh. Benaissa Benamar schoof te weinig in, Ibrahim el Kadiri kreeg zijn voorzetten niet bij een medespeler. Jonk: ,,Het tempo lag ook te laag. Terwijl de eerste helft: dat is het voetbal waarvoor mensen naar het stadion komen. Als je daarna op dezelfde voet verder gaat, dan krijg je nog zeven kansen. Daar ben je tenslotte ook liefhebber voor, om dat spel te spelen. Maar nu leidden we zelfs regelmatig gemakkelijk balverlies, waarbij gelukkig Stankovic vijf ballen uit zijn doel ranselt. Zó zonde dat je zo de tweede helft laat verlopen. Dat stemt me ontevreden.”