Wim Jonk: ‘Zwaar klote’

26 Wedstrijden achtereen was FC Volendam ongeslagen – waarbij het dikwijls goed weg kwam – maar nu de promotieplaatsen écht worden verdeeld, geeft de ploeg van trainer Wim Jonk niet – of te laat – thuis. Voor eigen publiek winnen van TOP Oss moest toch geen onmogelijke opgave zijn en kon Volendam een wedstrijd dichter bij de eredivisie brengen, wetende dat Emmen en Excelsior lastigere opponenten hadden. Maar de realiteit was anders. In de eerste helft was de thuisploeg geen schim van een team dat zo graag wil promoveren. In de tweede helft groeide de overtuiging in het spel, maar de échte wil omzetten in daden, dat deden maar weinig spelers. Een nieuwe zeperd (1-2 nederlaag) was het gevolg.

Door Eddy Veerman

,,Je benoemt het vooraf: de eerste helft tegen Helmond Sport, de tweede helft tegen Excelsior, toen speelden we met de energie van een kampioen. Dat is het Volendam dat het publiek en ik graag zien. Je kunt trainen op situaties, beelden kijken, een betoog houden, maar om díe energie gaat het allereerst, dat je dát levert. Dat iedereen álles geeft, dát is de kern. Dat moet je laten zien. Dan heb je een paar goede minuten en vervolgens wordt er ontzettend slecht verdedigd en verlamt het vroege tegendoelpunt je. Dat mag niet”, sprak Wim Jonk na afloop.

De manier waarop Dean James en Benaissa Benamar (die in de tweede helft voetballend wel meer naar zijn potentie speelde) verdedigden bij die eerste tegengoal, maar ook bij de tweede, was amateuristisch. Én liet zien dat Volendam maar één echte verdediger heeft die in alles toont dat hij voor niets en niemand wijkt: Damon Mirani. Maar zijn houding, die winnaarsmentaliteit, ontbreekt bij tal van spelers, want dat is dezelfde houding die getoond zou moeten worden in het strafschopgebied als de bal voorbij gaat aan of wordt klaargelegd door Robert Mühren.

Jonk: ,,Met zóveel belangen op het spel. En dan gebeurt ons in de eerste helft exact hetzelfde als tegen Excelsior gebeurde. We kregen met name via Robert een grote kans, maar de bezetting voor het doel was niet goed genoeg. Als Bilal Ould-Chikh doorkwam was de voorzet misschien niet altijd even goed, maar voor het doel stonden sowieso weinig spelers, terwijl je ook wel eens meters moet maken die een ander in goede positie kunnen brengen.”

,,In de tweede helft ben je steeds de bovenliggende partij en kreeg je momenten die kansen gaven of tot scoringskansen konden leiden, maar dan scoor je niet en dat is zwaar kloten. Waarbij gezegd dat TOP Oss ook in de omschakeling kansen kreeg. Dit soort wedstrijden vraagt ontzettend veel concentratie. Het is zeker een mentale kwestie, de meeste jongens hebben dit nog nooit meegemaakt, dus er zit spanning op, maar in eerste instantie vraagt het arbeid leveren. Mét en zonder bal. Daarbij zie je dat teveel spelers in de bal komen. Dan krijg je TOP Oss niet van het kastje naar de muur en krijg je ook niet de ruimtes die je wilt hebben.”

Maandagavond wacht Jong PSV-uit. , Je hebt 26 keer op rij niet verloren, dus iets wat we toen wel konden, kan nu niet weg zijn. Daar moet je in geloven. De spanning die dit geeft, moet ook iets zijn dat je graag wilt als voetballer. Het moet fijn voelen dat je hier mag staan, dus probeer dat ook positief te gebruiken. In plaats van dat het je verlamt. Ik kijk niet naar wat de andere ploegen doen, wij moeten eerst zelf zien te winnen en daarvoor moet je eigen spel op orde zijn. Daar moeten wij ons dus mee bezig houden.”