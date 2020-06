Wim Zwarthoed 35 jaar in dienst bij KBK bouwgroep

Van kind af aan was Wim al geboeid door de bouw. Zijn vader was botterman en nam wel eens houten botterplanken mee naar huis. Daar bouwde Wim dan hutten van. Na de lagere school ging Wim naar de LTS en vervolgens naar de MTS. Hij liep stage bij Heddes Bouw en is daar daarna ook gaan werken.

Ondertussen was KBK aan het groeien en op zoek naar goede krachten. Klaas Klouwer belde met de MTS of zij tips hadden voor mannen met oog voor het vak en het liefst ook nog uit de omgeving. Wim Zwarthoed voldeed aan al die criteria en na een positief telefoongesprek met Klaas is Wim in 1985 bij KBK begonnen als werkvoorbereider.

In de loop der jaren heeft Wim aan vele mooie projecten zijn bijdrage geleverd. Altijd met enthousiasme en tomeloze inzet. Twee van deze werken springen er volgens hem het meeste uit: Multifunk (68 appartementen en 14 woningen in Amsterdam) en de renovatie en nieuwbouw van het hoofdkantoor van KBK bouwgroep aan de Morseweg, waar Wim van 2017 t/m 2019 zijn ziel en zaligheid ingestopt heeft.

KBK bouwgroep is bijzonder trots dat Wim al zo lang aan het familiebedrijf verbonden is en feliciteert hem van harte met dit jubileum!

Foto: v.l.n.r. Frank Hooijschuur (adjunct-directeur), jubilaris Wim Zwarthoed en Ron Klouwer (directeur).