Winkels weer bereikbaar op het Dril

Al enkele weken is het Dril voor het verkeer niet bereikbaar tussen het viaduct van de Zeestraat en de Drilbrug. Door KWS wordt er herbestraat en tevens moest het riool vernieuwd worden. Een omvangrijke klus in de Oude Kom. Maar het einde is nu in zicht.

Nog voor het weekend kwam het bestraten van het trottoir voor de winkels gereed, zodat wandelaars er weer terecht kunnen. Alleen het wegdek van de rijweg voor auto’s en fietsers moet nog bestraat worden. Als het weer een beetje meewerkt komt de bestratingsklus nog voor het komende weekend gereed.

Ook de ‘beruchte’ trap naast het viaduct in de Zeestraat is gereed gekomen. Door de vakmensen van Jan Reek is de trap met nieuw natuursteen belegd en is er in het midden een leuning geplaatst.