Piet Blaauw, Jan Tuijp en René Schilder kiezen mooiste lentefoto

Winnaar kiezen LENTEFOTOWEDSTRIJD bij Foto blaauw

Fotostudio Piet Blaauw en de Nivo plaatsten een oproep voor 'de mooiste lentefoto van de Gemeente' en daar werd goed gehoor aan gegeven. Bijna tachtig foto's werden in korte tijd ingestuurd vanuit de hele gemeente.

Afgelopen vrijdag kwamen Piet Blaauw (fotostudio), Jan Tuijp (BZN) en René Schilder (Nivo) bij elkaar om een winnaar uit te zoeken. Kritisch werd gekeken naar het thema 'Lente', de locatie, kleurenpracht en compostitie van de foto’s.

Er zaten juweeltjes tussen maar over de winnaar waren ze het unaniem eens! Meer lentegevoel dan dit vang je niet in een foto. De winnaar wordt woensdag bekend gemaakt in de Nivo en wint o.a. een fotocursus bij Foto Blaauw.