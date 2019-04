Winnende foto’s uitzoeken van de Pieperrace Fotowedstrijd

In het weekend van 6/7 april vond voor de 34-ste keer de Pieperrace plaats vanuit de haven van Volendam. Aan dit zeilevenement, dat gezien wordt als de start van het vaarseizoen, namen weer vele schepen van de bruine vloot deel.

Dat zorgde voor een prachtige aanblik in de haven. Ook kon men vanaf de havenkade de Pieperrace op de Gouwzee volgen. Aan de Pieperrace was tevens een fotowedstrijd verbonden. Over de honderd foto’s van dit zeilspektakel zijn naar de Nivo-redactie gemaild. Maandag kwam de jury bijeen, bestaande uit burgemeester Lieke Sievers, Siem-Kees Slegt en Paulus van den Hogen. Zij hebben de twaalf winnende foto’s uitgezocht die in de Nivo komen te staan.