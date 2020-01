Winterspelen en Duo Diesel in PX

Zaterdagmiddag was er voor de kinderen tot 12 jaar een leuk evenement op het plein voor Pop- en Cultuurhuis PX. Hier konden de jongens en meisjes gratis meedoen aan winterspelletjes. Van 13.00 tot 16.00 uur duurden deze Winterspelen.

Er was een groot springkussen en een partytent naast de entree van PX geplaatst, een spellencircuit was uitgezet, een vuurtje om op te warmen werd in een vuurkorf opgestookt. Besneeuwde kerstbomen en andere winterversieringen zorgden voor een gezellig wintersfeertje. De kinderen konden geroosterde marshmallows even.

Ondanks enkele regenbuien in het begin, was er toch veel animo voor deze buitenactiviteit aan de Zeestraat, waar tevens de markt plaatsvond. De Winterspelen van PX trokken zo veel bekijks. Om de dag compleet te maken waren er ook twee optredens van het Familietheater Duo Diesel in PX. De voorstellingen om 14.30 en 16.30 uur werden goed bezocht.