Wisseling verkeersborden in de Zeestraat

Door de gemeente was er vorige week een verkeersbord “Gesloten verklaard” geplaatst in de Zeestraat, richting het viaduct. Hier was de nodige ophef over, want zo zouden fietsers niet meer via het Europaplein over de Zeestraat richting de Haven kunnen rijden. De betekenis van het ronde bord met rode rand en midden een wit vlak is: “Gesloten in beide richtingen voor voertuigen, ruiters en geleiders van rij- of trekdieren of vee”.

Hier mag je niet inrijden, je mag hier wel als voetganger doorlopen. Het bord klopte niet, want er komt wel (auto)verkeer vanaf de Haven over het viaduct richting het Europaplein naar beneden rijden. Donderdag werd dit verbodsbord vervangen door een rond rood bord met witte streep: “Eenrichtingsweg, in deze richting gesloten voor voertuigen, ruiters en geleiders van rij- of trekdieren of vee”. Door er een bordje onder te hangen met “Uitgezonderd fietsers”, is dit euvel ook weer opgelost.