Wonderbaarlijk herstel levert ZVV slechts één punt op

Zonder de geblesseerden Johan Mühren, Frank Boogaard, Jeroen de Groot en Ferdi Kaleveld moest er vrijdag gewonnen worden van Hoornse Veerhuys. De wedstrijd begon goed voor Volendam na een prachtig doelpunt van Johan Keizer maar Veerhuys maakte gelijk uit een corner.

Even later was het de topscorer van de eredivisie Mo Daari die de 1-2 ruststand liet aantekenen. Toen het kort na rust 1-4 werd leek ZVV weer op een groot verlies af te stevenen maar het lukte de Volendammers om in 2 minuten 4 keer te scoren.

Daan Appel, Danny Tol, Michael Tol en Robin Bont draaiden de wedstrijd volledig om en er volgden nog acht spannende minuten. Een makkelijk gegeven vrije trap bezorgde de gasten toch nog de gelijkmaker en ZVV was zwaar teleurgesteld.