Wondermiddel van SUPP24 laat mensen stralen

Heeft u last van haaruitval, een slechte huid, gewrichtspijn, een slechte stoelgang, een koortslip of een te hoog cholesterol? Dan zou het goed kunnen dat een tekort aan collageen de oorzaak is. Collageen is het meest voorkomende eiwit in het menselijk lichaam. Het stofje is van cruciaal belang voor de botten, huid, spieren, pezen en bindweefsel. SUPP24 is gespecialiseerd in collageenkuren. ,,SUPP24 Skin Collagen is een vernieuwend beautyproduct in een flesje van 60ml. De kuur van zestig dagen bestaat uit een dagelijks shot met daarin puur natuurlijke ingrediënten”, licht leverancier Corina Keuken toe. ,,De conditie van je huid, haren en nagels zijn een weerspiegeling van je gezondheid. Door de collageenkuur te volgen zal je stralen als nooit tevoren. Je huid wordt soepel en vitaal, de huidveroudering wordt vertraagd, je nagels en haren worden sterker en gezonder en bovendien voel je je na verloop van tijd een stuk fitter. De kuur bevat slechts 40 calorieën en het is nog eens lekker ook. Het klinkt alsof het te mooi is om waar te zijn, maar dat is het niet”, verzekert Corina.

Door Kevin Mooijer

Wie een blik werpt op Corina’s Facebookpagina kan er niet omheen: talloze positieve reacties en dankbetuigingen uit onze gemeente over de collageenkuur van SUPP24. De Volendamse kwam voor het eerst in aanraking met het wondermiddeltje via een kennis. ,,Ik zat in een neerwaartse spiraal. Mijn haar viel uit, ik had een slechte huid en zat niet lekker in mijn vel”, vertelt ze openhartig. ,,Een kennis adviseerde het collageendrankje van SUPP24. Een vriendin van haar werkte voor het bedrijf en zou een kuur voor me kunnen regelen. Omdat ik vrijwel alles al had geprobeerd om mijn situatie te verbeteren, was ik vrij sceptisch. Toch wist ze me te overtuigen om aan de kuur te beginnen.”

Na dertig dagen merkte Corina vooruitgang. ,,Ondanks mijn sceptische houding naar het product moest ik toegeven dat mijn haaruitval was gestopt en mijn huid weer de oude werd. Sterker nog, mijn haar werd voller dan ooit en mijn huid straalde meer dan ooit. Ik was zo blij dat ik spontaan een bericht op Facebook plaatste om aan mijn vrienden te verkondigen hoe goed dit spulletje werkte.”

‘De reacties zijn

overweldigend. De

eerste negatieve respons

op het product moet

nog binnenkomen’

Een paar dagen later ontving Corina een telefoontje van degene die haar kuur had geleverd. ,,Ze vroeg wat er aan de hand was in Volendam. Ik begreep niet gelijk waar ze op doelde. Tot ze vertelde dat ze platgebeld werd door mensen uit onze gemeente.” Na een tijdje ging het zo goed dat Corina het aanbod kreeg om ambassadeur van SUPP24 te worden. ,,Dat leek me een heel leuke uitdaging en dus besloot ik op het aanbod in te gaan. Inmiddels hebben we een gigantische klantenkring opgebouwd in Volendam. De reacties zijn overweldigend. De eerste negatieve respons op het product moet nog binnenkomen!”

Vanuit haar woning op het Middengebied runt de Volendamse onderneemster haar business. ,,Sinds kort ben ik officieel leverancier voor SUPP24. Mijn dochter en man helpen me met de bestellingen. We zijn soms hele avonden bezig de bestellingen op orde te maken en te leveren”, lacht ze.

