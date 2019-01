Woning in korte tijd geplaatst met prefab bouwonderdelen

Woensdag stond een grote hijskraan van Schot in de smalle Giekstraat opgesteld. Hiermee werden prefab onderdelen van een nieuwe woning op hun plaats gehesen. Deze stonden tijdelijk gestald in het grasveldje tegenover de woning en in de straat. Vorig jaar werd hier het huis van de familie Kwakman (Schemeravond) gesloopt.

Zij hebben hier ruim 60 jaar gewoond. Na de sloop is eerst de fundering aangelegd en gestort. Nu kon in één dag tijd de prefab woning opgebouwd worden. In deze woning komt Marije Koning te wonen. Haar vader voert de bouw van het huis uit. Naar een ontwerp van architect Evert Smit wordt deze woning gebouwd in de Oude Kom.