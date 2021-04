Woningbrand in de Van Baarstraat

Zaterdagmorgen rond 06.50 uur is brand ontstaan in een hoekwoning aan de Burg. van Baarstraat. De vlammen sloegen uit de woning vandaan. De brandweer en politie rukten met groot materieel uit en waren snel ter plaatse. Door kordaat optreden werd het vuur snel geblust.



De bewoners zijn door de brandweer uit de woning gehaald en met de ambulance naar het ziekenhuis vervoerd. Met rood-witte linten was de Van Baarstraat nabij de Parkweg afgezet. In verband met de brand is een buurvrouw aangehouden voor verhoor.