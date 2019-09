Beleggingscolumn

Wordt de spaarrente echt negatief?

Negatieve spaarrente is de afgelopen weken veel in het nieuws. De Europese Centrale Bank (ECB) heeft de rente namelijk opnieuw verlaagd. Gaan we straks echt betalen over ons spaargeld of gaat het zo ver niet komen?

De druk neemt toe

Vorig jaar oktober schreef ik in deze krant al een column over waarom de spaarrente zo laag is. Dat komt door het beleid van de ECB. Zij bepalen de rente die banken moeten betalen om geldoverschotten tijdelijk te stallen. Nu deze verder is verlaagd naar -0,50%, dreigt een negatieve spaarrente voor particulieren. Banken zeggen er niet aan te willen, maar de druk neemt nu toch echt toe. Bij sommige banken staat de rente al op 0%. Van Lanschot rekent zelfs al negatieve rente voor de rijke spaarders. Over tegoeden boven de 2,5 miljoen euro is de rente negatief, oplopend tot maar liefst -0,40%.

Wie durft?

Het probleem is dat geen enkele grootbank (ING, Rabobank of ABN AMRO) de eerste stap wil zetten. Gezien de huidige mediagekte zal een aankondiging van negatieve spaarrentes tot een hoop (negatieve) publiciteit leiden. Mocht negatieve spaarrente geïntroduceerd gaan worden, dan zal dat waarschijnlijk alleen gaan gelden voor de hogere spaarbedragen. Mogelijk gaan banken een staffel hanteren waarboven rente betaald moet worden zoals Van Lanschot nu doet. Met een paar duizend euro spaargeld wordt je daardoor niet getroffen door negatieve rentes. In landen als België en Duitsland heeft de overheid wetgeving aangenomen om (kleine) spaarders te beschermen. Bij onze oosterburen geldt een verbod op negatieve rentes op spaargeld tot maximaal €100.000,-. In België geldt een minimale spaarrente van 0,11%.

De oplossing

Sommige mensen overwegen om hun geld thuis te bewaren bij negatieve spaarrentes. Je hoeft dan geen rente te betalen, maar loopt wel risico’s bij diefstal of brand. Andere mogelijkheden zijn spaardeposito’s, vastgoed aankopen, je hypotheek aflossen, je huis verduurzamen en natuurlijk beleggen. Allemaal hebben ze hun eigen voor- en nadelen en de risico’s zijn natuurlijk groter. Bedenk wel dat het altijd verstandig is om een buffer aan te houden op je spaarrekening voor onvoorziene uitgaven.

Laurens Sombroek

Portfoliomanager Axento & Care IS vermogensbeheer

