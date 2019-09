Yannick Tol mascotte van FC Volendam

Vrijdag was de 8-jarige Yannick Tol, die woont in de D. Erasmusstraat, de mascotte van FC Volendam tijdens de kraker tegen NAC Breda. Zijn ouders Ed en Marina Tol, broer Levi en bap Dick Sier waren ook in het Kras-stadion present waar ze FC Volendam in de slotseconden zagen winnen.