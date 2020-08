Zaterdag-1 houdt lang stand tegen FC

In het kader van 100 jaar voetbal in Volendam oefenden de FC en de AV woensdagavond tegen elkaar in het stadion. De profs zijn al enige tijd in voorbereiding, de amateurs waren slechts enkele keren bij elkaar gekomen maar hielden lang stand. Uiteindelijk eindigde het in 5-0.

Door Eddy Veerman

De Zaterdag-1 verdedigde vooral compact, maar kwam er soms gevaarlijk en met een goede aanval uit. De ploeg van nieuwe trainer Johan Steur had zelfs voor rust een grote kans om op voorsprong te komen, maar de sterk spelende linksback Wessel Stuijt durfde in uitgelezen positie niet zelf te schieten en liet de kans aan Joey Tol, die strandde. Pas vlak voor rust brak het FC van trainer Wim Jonk de ban. Nadat eerder een doelpunt van Mike Eerdhuyzen (buitenspel) was afgekeurd, maakten Ibrahim El Kadiri en Marco Tol in korte tijd 1-0 en 2-0.

Direct na rust, toen beide ploegen veel hadden gewisseld, legde Mink Peeters de 3-0 klaar voor Dylandro Panka en die had nog twee keer kunnen scoren. Uiteindelijk benutte Zakkaria El Azzouzi nog een penalty en scoorde Jari Vlak in de slotfase ui een vrije trap.

,,Voor ons een hele goede training”, zei Wim Jonk naderhand. ,,Omdat je het geduld op moet brengen, maar tegelijkertijd een hoog baltempo moet hanteren om de verdediging van de tegenstander kapot te spelen.” Zondag wacht De Graafschap op De Vijverberg als volgende oefentegenstander.