Zaterdag 1 laat punten liggen tegen De Dijk

De zaterdag 1 is nog lang niet op het niveau van vorig seizoen. Toen werd bijna alles gewonnen en was er met de winterstop een voorsprong van 12 punten op de nummer twee. In het begin van dit nieuwe seizoen is het nog zoeken naar de goede vorm.

Volendam was tegen De Dijk wel de betere ploeg maar een counter in de 18e minuut betekende de 0-1. Een mooie actie van Niels Springer stelde Jens Kras in staat de gelijkmaker te scoren. Vlak voor rust werd het toch nog 1-2 na een foutje van een Volendammer verdediger.



In de tweede helft werd er veel meer druk gezet en kreeg Volendam genoeg kansen, maar alleen Nick Tol wist te scoren. De wedstrijd eindigde in 2-2 maar het moet worden gezegd dat de keeper van De Dijk een fantastische wedstrijd stond te keepen.