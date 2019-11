Zaterdag 1 scoort tweemaal met tien man

Harde wind en constante regen maakten het de spelers van Volendam en Purmersteyn bijna onmogelijk een goede wedstrijd op de mat neer te leggen. Purmersteyn ging iets beter om met de bizarre omstandigheden en wist verdiend de 0-1 te scoren.

Uit een scrimmage in blessuretijd was het Niels Springer die de gelijkmaker in het doel schoof. Na de rust was het Purmersteyn dat scoorde en even later zelfs de 1-3 liet aantekenen. Toen linksback Stan Veerman uitviel en Volendam door de wissels heen was leek de wedstrijd helemaal beslist en vele toeschouwers gingen al huiswaarts.

Joey Tol dacht er echter anders over en hij stuurde Pieter Kroon diep die scoorde en de stand was zomaar 2-3. In de 93ste minuut was het Joey Tol zelf die een prachtige actie met een evenzo mooi schot met een doelpunt bekroonde. Zo werd er toch nog een belangrijk punt overgehouden aan deze derby.