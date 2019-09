Zaterdag 1 verliest kermisduel van Nijkerk

Volendam begon goed aan de wedstrijd tegen Nijkerk en kreeg wat kleine kansen maar het was NSC Nijkerk dat met een wonderschoon doelpunt de leiding nam. Het spel golfde op en neer en een kwartier later was het Nick Tol die de iets te ver voor zijn doel staande keeper verschalkte met een prachtige bal over zo ‘n 40 meter.

De rust brak derhalve aan met een 1-1 stand en in de tweede helft moest Volendam langzaam maar zeker terrein prijsgeven. Een van richting veranderd schot betekende de 1-2 en kort voor tijd werd het zelfs nog 1-3 en 1-4 door een benutte penalty. Jammer van deze nederlaag want na de mooie overwinning van vorige week had zomaar de koppositie genomen kunnen worden.