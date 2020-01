Zaterdag 1 verliest ook van DETO

De zaterdag 1 is het jaar 2020 slecht begonnen; na het verlies vorige week uit bij HZVV was het nu laagvlieger DETO dat de punten meenam uit Volendam. Volendam nam vanaf het eerste fluitsignaal het initiatief en DETO speelde op de counter.

Bij een zo’n tegenaanval ging er een verdediger in de fout en was het 0-1. Joey Tol benutte een penalty na een overtreding op Jens Kras maar toch kwam DETO voor rust nog op een voorsprong, door een verkeerde inschatting van de Volendammer keeper.

Na rust waren er nog genoeg kansen voor Volendam maar deze waren niet besteed aan de aanvallers. Toen DETO ook nog kort voor het einde de derde treffer maakte, was de wedstrijd over en uit en was een nieuwe nederlaag een feit.