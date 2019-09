Zaterdag 1 verliest van ACV

Vooral in de eerste helft werd Volendam overklast door een goed spelend ACV. De bezoekers uit Drente kregen kans op kans maar zoals het vaker gebeurt valt het doelpunt van aan de andere kant. Met een prachtige volley was het Nick Tol die tegen de verhouding in scoorde.

De vreugde was echter niet van lange duur want vijf minuten later was de stand alweer gelijk en nog voor rust het ACV de tweede treffer te pakken. Kort na rust werd het 1-3 en leek de wedstrijd gespeeld maar een dubbel wissel bracht nieuw elan in het spel van Volendam en ACV werd naar achteren gedwongen.

Nick Tol probeerde het eens uit de tweede lijn en scoorde zijn tweede doelpunt. Er kwam zowaar nog een Volendams slofoffensief maar er werd niet meer gescoord.