Zaterdag 1 wint onverwacht in blessuretijd

Het werd niet meer verwacht, maar het was wel verdiend. Je hebt van die wedstrijden dat je beter bent dan de tegenstander, de bal er niet in krijgt en dat ‘zij’ dan wel scoren. Dit gebeurde dan ook bij de wedstrijd van de Zaterdag 1 tegen SDC Putten. Volendam viel aan en Putten scoorde, twee keer zelfs.

In de slotfase was het Iwan Tol die van buiten de zestien scoorde en dit leek een eretreffer, maar Volendam rook bloed en ging door. Een minuut later was het Daan Steur die met een prima kopbal de keeper kansloos liet en weer een minuutje later was het opnieuw Daan Steur die de winnende goal scoorde: 3-2.

Wat een einde van een wedstrijd die vijf minuten voor tijd kansloos verloren leek. De uitzinnige vreugde aan Volendammer kant was terecht en ook de toeschouwers konden de lach niet van hun gezicht krijgen.