Zaterdag 1 wint ook van NSC Nijkerk

De laatste ontmoeting tussen biede teams was op zaterdag van kermis 2019 en toen wonnen de Nijkerkers met 1-4. Tijd dus voor een revanche en die kwam er, ook al ging het niet gemakkelijk tegen het stug verdedigende NSC.

De wedstrijd was nog maar net begonnen of Volendam stond al op een voorsprong; Joey Tol was er als de kippen bij om de terugspringende bal van Iwan Tol tegen het net te schieten.

Na de thee bleef het spelbeeld hetzelfde, Volendam viel aan en NSC loerde op de counter. Stef Schokker tilde, tien minuten na rust, met een prachtig schot de stand naar 2-0. Het was Joey Tol die even daarna, na een mooie combinatie met gelegenheidslinksbuiten Wessel Stuijt, de 3-0 op het scorebord zette.