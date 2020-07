Zaterdag 4 juli Open Dag bij Tuinvereniging Tuinvreugde

Komende zaterdag is de jaarlijkse OPEN DAG van Tuinvereniging Tuinvreugde aan de Dijkgraaf de Ruiterlaan in Volendam. Iedereen is van harte welkom om een kijkje te nemen op het volkstuincomplex om zo kennis te maken met deze prachtige hobby.

Voor vragen op het gebied van tuinieren en het kweken van eigen groenten en fruit kan men terecht bij de bestuursleden en leden, die hier enthousiast over vertellen. Er worden diverse leuke activiteiten georganiseerd en zijn er proeverijen.

Ook als men geïnteresseerd is in een volkstuin, dan kan men hierover alle nodige informatie krijgen tijdens de Open Dag die van 10.00 tot 15.00 uur duurt. Er zijn nog enkele percelen vrij. Voor de kinderen is er een speurtocht. Tevens wordt er vis gerookt en zijn zowat alle tuinen opengesteld om te bezichtigen.