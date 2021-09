Zaterdag op de kinderkermis (1)

Met een stralende zon aan de hemel was het zaterdagmiddag bijzonder druk op de kinderkermis. Vaders en moeders, opa’s en oma’s gingen met de (klein) kinderen door de kramen. De vele attracties waren goed bezet en ook de locate op het Marinepark viel bij velen in goede aarde.

Op de blije gezichten van de kinderen was af te lezen dat zij volop genoten van deze onverwachte maar oh zo leuke kermis op dit speciale terrein. Ook aan de oproep om per fiets of lopend te komen werd graag voldaan, want het parkeerterrein stond vol met fietsen, zodat er geen opstoppingen waren. Al met al een prachtige dag en er staan ons nog een paar superdagen te wachten.