Zege en clubrecord voor FC Volendam

FC Volendam heeft een nieuw clubrecord in de annalen bijgezet. Door met 2-0 te winnen van Jong FC Utrecht is de koploper deze competitie 22 opeenvolgende duels ongeslagen, een record dat dateerde van het seizoen 1969/1970. Het was vrijdagavond voor het eerst dat er weer met (beperkt) publiek gespeeld mocht worden.

Door Eddy Veerman

,.We spelen nu een aantal finales, om te beginnen vanavond. Dan moeten we vanaf de eerste minuut laten zien wie we zijn en wat we willen”, zei trainer Wim Jonk voorafgaand. FC Volendam ontmoet in de komende acht speelrondes vier achtervolgers: Roda JC, FC Emmen en ADO Den (allen uit) en Excelsior (thuis). Die uitdaging gaat het aan zonder rechtsback Denso Kasius, die deze week als FC Utrecht-huurling een bliksemtransfer maakte naar het Italiaanse Bologna. Kasius stoomde met regelmaat indrukwekkend op over de rechterflank en maakte enkele kanonskogels van doelpunten, maar Kasius was hier nog lang niet uitgeleerd. Gisteravond nam Achraf Douiri, die tot dusver telkens inviel als rechts- of linksbuiten, zijn plaats in.

Volendam opende zoals het vooraf had besproken: energiek. Dat leidde ook tot een vroege voorsprong. Robert Mühren vuurde de bal uit een vrije trap, even buiten de zestien, richting korte hoek. De bal werd gepareerd door de Utrechtse doelman, waarna de inkomende Gaetano Oristanio van dichtbij de bal in het lege doel tikte.

Bijna viel meteen de 2-0, na een aanval met prachtig positiespel. Van Mieghem leverde de voorzet op Mühren maar die schoot niet alleen naast, hij stond tevens buitenspel. Dat de bezoekers een ploeg met behendige spelers hebben, bleek meteen daarna. Boy Deul gooide zich met succes in de baan van een gevaarlijk schot om de gelijkmaker te voorkomen en bij een corner werd het gevaarlijk toen Filip Stankovic niet uit kwam.

Toen er bijna een half uur gespeeld was, brak Volendam uit met veel ruimte achter de Utrechtse verdediging. Bilal Ould-Chikh werd weggestoken en bereikte de vrijstaande Daryl van Mieghem. Die had Mühren in kunnen spelen maar ging zelf en liep zich vast.

Volendam leek daarna even wat op adem te willen komen en zette niet gezamenlijk hoog druk. Utrecht kon er niet veel mee en moest bovendien even later vrezen voor de 2-0 toen Walid Ould-Chikh met de bal aan de voet opstoomde. Hij liet de kans aan Oristanio, die het vizier dit keer niet scherp had. Een minuut later viel de tweede alsnog. De Utrechtse opbouw werd verstoord, Deul zat er met de voet tussen, verzond een pass op Mühren die op zijn beurt de bal klaarlegde voor de mee opgekomen Bilal Ould-Chikh. Diens schuiver was hard en zuiver én onhoudbaar.

Op slag van rust moest Stankovic voor het eerst het lichaam strekken op een gevaarlijk schot. Aan de overkant leek Bilal Ould-Chikh Mühren vrij voor de keeper te zetten, maar die miste de bal op centimeters.

In plaats van dat de thuisploeg meteen na rust hetzelfde begon, startte die juist weifelend en dat leverde een hachelijk moment op in de doelmond van Stankovic, waarbij de bal tegen de paal rolde. In de tegenstoot loste Walid Ould-Chikh een prachtig schot, door de doelman net tot corner verwerkt.

Daarna bleef het een tijdje rustig, totdat Jonk drie wissels doorvoerde. Naast Franco Antonucci (die lang nodig had van griep te herstellen) kwam ook Calvin Twigt binnen de lijnen en die schoof de bal bij zijn eerste contact pardoes in Utrechtse voeten: Stankovic lag een Utrechts doelpunt in de weg. Zoals de paal in de tegenstoot de 3-0 in de weg stond. Bilal Ould-Chikh haalde weer hard met zijn linker uit en de bal spatte op de paal.

Jong FC Utrecht mocht in de laatste minuten iets van een offensiefje neerzetten en kreeg nog de kans op 1-2, toen Walid Ould-Chikh de bal door het midden gaf en daarmee een Utrechter lanceerde. Opnieuw onderscheidde Stankovic zich met een redding.