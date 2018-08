Zeildoek om zandoverlast tegen te gaan

Naast verpleeghuis Gouwzee is er al lange tijd een braakliggend terrein waar voorheen de Mariavleugel stond. Deze tijdelijk woonruimte voor de cliënten van Gouwzee en Sint Nicolaashof is vorig jaar gesloopt.

Op de vrijgekomen ruimte is het de bedoeling dat er een belevingstuin aangelegd gaat worden met zitjes voor de bewoners. Een groot deel van de klinkers van de rijweg en de tegels van de stoep richting Gouwzee zijn er weggezakt. Hier wordt voorlopig nog even niks aan gedaan. Door de harde wind en droogte was er overlast van opwaaiend zand. Dit euvel is nu opgelost door een groot zeildoek over het terrein te leggen. Veel klinkers zijn erop gezet zodat het grote zeildoek niet weg kan waaien. Het blijft zo liggen tot er goedkeuring komt van de gemeente voor de nieuwe indeling van deze tuin.