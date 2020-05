Zes zwanenjongen

Uit het zwanennest, dat naast de vijver ligt achter de woningen aan de Burg. van Baarstraat, zijn zes jongen uit de eieren gebroed door de moederzwaan. Zaterdag zwom het zwanenpaar met de zes jongen door het slootje richting de Parkweg.

De omgeving werd nauwlettend in de gaten gehouden want de zwanenouders gingen meteen blazen als voorbijgangers te dicht in de buurt kwamen. Het zwanengezin zorgt voor een mooi lenteplaatje. Ook elders in de vijvers en sloten kan men vele jongen van de zwanen, eenden en ganzen rond zien zwemmen.